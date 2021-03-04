Нардепа Юрченка висміяли в Київраді: він прийшов вчити колег боротися з корупцією

Джерело:фейсбук Леоніда Ємця
В Київраді висміяли нардепа Олександра Юрченка, який підозрюється у хабарництві. Він прийшов навчати колег як треба боротися з корупцією.
Варто підкреслити, що народні депутати іноді приходять на засідання Київради, щоб виступити з трибуни й підняти якесь важливе питання. Кожного разу депутати міської ради вирішують чи надавати їм слово.
Читайте також Отримання хабаря нардепом Юрченком: НАБУ та САП відкрили матеріали справи
Нардепу Олександру Юрченко дозволили, хоч і з другого разу, але він таки виступив. Втім, під час його промови нардепа освистали й висміяли. Депутати Київради вирішили, що це смішно – адже Юрченка самого звинувачують в отриманні хабаря.
Він, до речі, говорив про землю стадіону, яку хочуть віддати під забудову. "Начебто там замішана корупція".
Нагадаємо, що після того, як навколо Юрченка спалахнув корупційний скандал, його виключили з президентської фракції "Слуга народу". Перед цим він написав заяву про вихід з неї за власним бажанням.