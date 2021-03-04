Нардепа Юрченка висміяли в Київраді: він прийшов вчити колег боротися з корупцією

4 березня 2021 , 14:50
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Джерело:

фейсбук Леоніда Ємця

В Київраді висміяли нардепа Олександра Юрченка, який підозрюється у хабарництві. Він прийшов навчати колег як треба боротися з корупцією.

Варто підкреслити, що народні депутати іноді приходять на засідання Київради, щоб виступити з трибуни й підняти якесь важливе питання. Кожного разу депутати міської ради вирішують чи надавати їм слово.

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Нардепу Олександру Юрченко дозволили, хоч і з другого разу, але він таки виступив. Втім, під час його промови нардепа освистали й висміяли. Депутати Київради вирішили, що це смішно – адже Юрченка самого звинувачують в отриманні хабаря.

Він, до речі, говорив про землю стадіону, яку хочуть віддати під забудову. "Начебто там замішана корупція".

Нагадаємо, що після того, як навколо Юрченка спалахнув корупційний скандал, його виключили з президентської фракції "Слуга народу". Перед цим він написав заяву про вихід з неї за власним бажанням.

Що відомо про справу Юрченка: основне

  • Юрченка підозрюють в отриманні 13-тисячного хабаря, а також у підбурюванні до давання повторного хабаря в особливо великому розмірі – 200 тисяч доларів.
  • На початку серпня 2020 року детектив НАБУ "під прикриттям" передав посереднику першу частину хабаря. Згодом співучасники планували отримати наступний транш.
  • За даними слідства, гроші призначалися для підкупу народних депутатів – членів комітету Верховної Ради. Гроші Юрченку мав передати посередник.
  • Спочатку політику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте згодом він вийшов на волю – під заставу у розмірі 3 мільйони гривень.
Цікаво! Юрченко відмовився розповідати, хто саме вніс за нього заставу. Лише уточнив, що це – "люди, небайдужі до ситуації з екологією на Київщині".
  • Помічник народного депутата Іван Фіщенко, якого теж підозрюють у хабарництві, також вийшов із СІЗО після внесення застави у 1 мільйон гривень.