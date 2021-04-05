В Києві станом на 5 квітня зареєстрували 458 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом в столиці на COVID-19 хворіють 167 668 людей, одужали – 107 559.

Загалом в області за минулу добу, 4 квітня, зафіксували 619 випадків. Тож Київський регіон станом на 5 квітня зайняв одну з топових позицій серед областей України за кількістю хворих на ковід. Актуально Понад 10 тисяч хворих за добу: статистика COVID-19 в Україні Хто хворіє в Києві За 4 квітня, у столиці зареєстрували: 277 випадків інфікування жінок віком від 18 до 99 років.

157 позитивних тестів серед чоловіків віком від 18 до 92 років.

Зросла кількість дитячих випадків інфікування – 11 дівчаток і 13 хлопчиків.

На жаль, збільшилась і кількість смертей від хвороби – 32 летальних випадки за добу, загалом померло 3 617 людей.

Найбільше випадків зареєстрували в Дніпровському (151), Дарницькому (88) та в Деснянському (72) районах. Госпіталізація в столиці та щеплення За неділю, 4 квітня, вшпиталили 61 пацієнта з діагнозом коронавірус.

409 госпіталізованих осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Попри вихідний день, в столиці вакцинували 130 осіб. Важливо! У Києві з 5 квітня посилили карантин. Зокрема – проїзд у транспорті за спецперепустками та кількість пасажирів не більше ніж 50% від сидячих місць, а навчальний та робочі процеси переважно відбуваються дистанційно.