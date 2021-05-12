Настільки стрімке збільшення кількості нових захворілих в офіційній статистиці, скоріш за все, пов'язано з тим, що на вихідних випадки інфікування фактично не фіксували. За 11 травня у Києві, згідно з даними РНБО, зафіксували 627 інфікованих на COVID-19.

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16 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.

Кількість тих, хто одужав, значно більша

До офіційних даних захворюваності внесли 864 випадки одужання від коронавірусної інфекції. За добу кількість людей з активною стадією хвороби зменшилася на 253, що є рідкістю для України на часи пандемії.

Наразі у Києві хворіють на COVID-19 65 876 осіб.

У Центрі громадського здоров'я звітують про отримання 444 позитивних ПЛР-тести у лабораторіях столиці. Невідповідність цифр протестованих громадян з офіційними даними захворюваності можна пояснити тим, що у МОЗ досі підтягують хвости та вносять старі дані про захворілих ще у ті дні, коли Київ перебував у червоній зоні карантину.

З початку пандемії у Києві: виявили 199 802 випадків захворювання на COVID-19;

померли 4854 особи;

129 072 особи одужали;



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу