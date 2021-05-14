За добу у Києві виявили майже 700 нових хворих на COVID-19

Протягом 13 травня у Києві до офіційної статистики розповсюдження коронавірусної хвороби включили 681 особу як нових інфікованих COVID-19. Загальна ситуація, згідно з даними МОЗ, поступово покращується.

Як свідчить статистика РНБО, у столиці третій день поспіль кількість людей, що одужали, переважає цифру нових випадків захворювання. Від COVID-19 за добу померли 22 пацієнти.

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Кількість людей, хвороба яких наразі перебуває в активній фазі, зменшилася на 189.

У Києві хворіють понад 65 тисяч жителів

Цифри від МОЗ свідчать про те, що за добу хворобу подолали 848 людей. Станом на ранок 14 травня у Києві хворіють на COVID-19 65 343 особи.

У лікарнях міста зберігається відносно важка ситуація. Однак, на відміну від вкрай поганої ситуації у пік третьої хвилі пандемії, у медичних закладах є вільні ліжкомісця.

У Центрі громадського здоров'я не викладають інформацію про зроблені у лабораторіях тести з 11 травня.

З початку пандемії у Києві:

виявлено 201 209 випадків захворювання на COVID-19;

4905 жителів померли;

130 961 пацієнти одужали.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу