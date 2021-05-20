Згідно з даними, які внесли до системи моніторингу поширення пандемії від РНБО, минулої доби медики зафіксували 433 нових випадки інфікування COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 11 осіб.

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Про покращення ситуації з розповсюдженням хвороби свідчить кількість тих, хто одужав. Минулого дня хворобу подолав 3001 киянин.

Хворіють понад 60 тисяч жителів столиці

Кількість вільних ліжок з киснем у лікарнях Києва постійно зменшується, як і цифра людей з активною стадією інфекції. Наразі у столиці хворіють 60384 жителі. Нещодавно цей показник був значно більшим.

Згідно з інформацією від Центру громадського здоров'я, минулої доби у лабораторіях столиці провели 316 позитивних тестів шляхом ПЛР.

З початку пандемії у Києві: захворіли 203 327 жителів столиці;

померли 4983 особи;

одужали 137 960 киян.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу