За добу від COVID-19 одужали понад 3 тисячі киян

Ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби у Києві стрімко покращується. Про це свідчать дані офіційної статистики МОЗ за 19 травня.
Згідно з даними, які внесли до системи моніторингу поширення пандемії від РНБО, минулої доби медики зафіксували 433 нових випадки інфікування COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 11 осіб.
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Про покращення ситуації з розповсюдженням хвороби свідчить кількість тих, хто одужав. Минулого дня хворобу подолав 3001 киянин.
Хворіють понад 60 тисяч жителів столиці
Кількість вільних ліжок з киснем у лікарнях Києва постійно зменшується, як і цифра людей з активною стадією інфекції. Наразі у столиці хворіють 60384 жителі. Нещодавно цей показник був значно більшим.
Згідно з інформацією від Центру громадського здоров'я, минулої доби у лабораторіях столиці провели 316 позитивних тестів шляхом ПЛР.
З початку пандемії у Києві:
- захворіли 203 327 жителів столиці;
- померли 4983 особи;
- одужали 137 960 киян.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу