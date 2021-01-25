Порушували здебільшого ресторани: за час локдауну у Києві оштрафували лише 37 закладів

З 8 до 24 січня, коли в Україні діяли посилені норми карантинних заходів, чиновники перевірили лише 1500 закладів. І тільки нібито лише у 37 з них виявили порушення.

За словами керівника управління Держпродспоживслужби Олега Рубана, такі показники буцімто свідчать про те, що бізнес дотримувався карантинних заходів. Про це він розповів у коментарі УНН.

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Найбільше порушували обмеження ресторани.

Вкрай мало штрафів

Як стверджує Рубан, показник порушень під час перевірки 1,5 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності – вкрай малий. Чи карали при цьому перевіряльники хоча б когось за маску під носом та підборіддям, невідомо.

Оскільки у Києві фактично у кожному магазині чи супермаркеті можна зустріти десятки клієнтів, які не можуть вдягнути засоби безпеки правильно.

Крім того, чимала кількість закладів навіть під час карантину обслуговувала людей, що взагалі не носили маски.

Втім, представники влади оштрафували за порушення лише 37 представників бізнесу.

Можна сказати, що можна пишатись бізнесом міста Києва, який майже на 90% дотримувався карантинних заходів. У топі порушників — це ресторатори, ресторани, які приймали відвідувачів у закритому режимі, служби побуту, які працювали без дотримання карантинних заходів, та деякі розважальні центри,

— сказав Рубан.

З 25 січня Україна повернулася до загальнонаціонального карантину, під час якого діятимуть обмеження помаранчевої зони.