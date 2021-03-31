У Києві виявили 1100 нових випадків захворювання на коронавірус. Це дані станом на 31 березня. У Держпродспоживслужбі розповіли, за яких умов у столиці зупинятимуть транспорт.

Показник нижчий за попередню добу – 30 березня було зафіксовано понад 1400 випадків. Загальна цифра захворювань на COVID-19 у столиці становить вже 162 291 особа.

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Чи буде повний локдаун

Наразі влада та епідеміологи слідкують за ситуацією – якщо протягом 1 – 2 квітня буде ріст нових випадків ковіду, тоді можуть запровадити додаткові карантинні обмеження – зокрема й зупинять транспорт. Про це у коментарі для сайту 24 каналу розповів Начальник київського управління Держпродспоживслужби Олег Рубан.

Середа та четвер це критичні дні коли можна говорити про розвиток ситуації. Якщо будуть фіксуватися стабільно високі показники як сьогодні, без збільшення, тоді додаткові заходи впроваджувати не потрібно. Якщо буде ріст, тоді доведеться вводити додаткові обмеження

– повідомив Рубан.

За останню добу у Києві від коронавірусу, на жаль, померло 38 людей (загалом 3 405 людей).

Вакцинація та одужання

Втім, 26 киян одужали – загальна цифра становить 105 605.

Київ посідає перше місце в Україні за темпами вакцинації й вони будуть прискорюватися. Але, як зазначив Олег Рубан, це не основний захід профілактики.

Головне це формування колективного імунітету, коли люди природним шляхом зустрічають цю інфекцію,

– підкреслив експерт.

Водночас він повідомив, що у тих областях де був введений місячний локдаун – Закарпатська та Івано-Франківська спостерігається позитивна тенденція – захворюваність знижується.