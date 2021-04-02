За останню добу у Києві виявили 1164 нових випадків коронавірусу

У Києві виявили 1164 нових випадків коронавірусу. Це лише на 53 особи більше, ніж за попередній період. Інформація станом на 2 квітня.

На тлі загальної ситуації із цієї вірусною хворобою в Україні, у столиці за останні дві доби немає різкого збільшення, втім, кількість нових хворих щодня й не зменшується.

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Статистика захворювань на коронавірус

Станом на 2 квітня у Києві виявили 1164 нових випадків коронавірусу. Загальна цифра захворювань на COVID-19 у столиці становить вже 164 605 осіб.

На жаль, 46 людей померли (загалом 3 495 людей).

Вакцинація та одужання

За минулу добу 571 особа подолала коронавірус (загалом 106 788).

Станом на 1 квітня 2021 року в Україні, за даними МОЗ, у Києві зробили 20 719 вакцинацій.

Столиця лідирує серед інших регіонів за кількістю щеплень, втім, загальна ситуація в Україні невітшна. Сайт 24 каналу писав про те, що наша держава опинилася на вершині сумного рейтингу – відповідно до оцінок Bloomberg за поточних темпів вакцинування колективний імунітет (75% провакцинованого населення) буде досягнутий лише за 10 років.