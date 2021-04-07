У Києві виявили 1417 нових випадків коронавірусу. Спаду захворюваності немає. Це інформація станом не 7 квітня.

У столиці фіксують стабільну ситуацію. Втім, кількість нових хворих не зменшується. В Україні, на жаль, нові рекорди.

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Статистика захворювань на коронавірус

Станом на 7 квітня у Києві виявили 1417 нових випадків коронавірусу. Загальна цифра захворювань на COVID-19 у столиці становить вже 170 517 осіб.

На жаль, 45 людей померли (загалом 3 701 людина).

В Україні нові рекорди

Якщо ситуацію у столиці можна назвати стабільною, за останні дні кількість нових хворих не збільшується, то в Україні за минулу добу зафіксували рекордну кількість жертв коронавірусу – 481 людина. А також рекордну кількість госпіталізацій – до лікарні потрапили 5587 осіб.

Протягом минулої доби в Україні підтвердили 15 415 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Вакцинація

В Києві за минулу добу зробили 1 819 щеплень. Усього вакциновано у столиці 27 158 осіб.