Прокурори повідомили про підозру колишній судді одного з районних судів Києва. Їй інкримінують незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій під час Революції Гідності.

За інформацією слідства, 23 січня 2014 року суддя притягнула до адміністративної відповідальності за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, 3 людей.

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Що відомо про справу активістів

Майданівців звинуватили у невиконання водіями вимог про зупинку.

Усі вони 29 грудня 2013 року були учасниками руху колони автівок від вулиці Хрещатик Києва до резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" в селі Нові Петрівці Вишгородського району.

від вулиці Хрещатик Києва до резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" в селі Нові Петрівці Вишгородського району. Заради залякування мітингувальників, суддя призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, передбачений санкцією вказаної статті, – позбавила права керування транспортним засобом.

призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, передбачений санкцією вказаної статті, – Згодом апеляційний суд ці рішення скасував, а провадження закрив у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

У чому звинувачують суддю

Їй інкримінують незаконне перешкоджання проведенню мітингів та демонстрацій під час подій Майдану у 2013 – 2014 роках.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.