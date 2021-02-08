Київську екссуддю судитимуть за переслідування майданівців

Джерело:Офіс генпрокурора
Прокурори повідомили про підозру колишній судді одного з районних судів Києва. Їй інкримінують незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій під час Революції Гідності.
За інформацією слідства, 23 січня 2014 року суддя притягнула до адміністративної відповідальності за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, 3 людей.
Читайте також Справи Майдану: експравоохоронців судитимуть за переслідування черкаських протестувальників
Їй інкримінують незаконне перешкоджання проведенню мітингів та демонстрацій під час подій Майдану у 2013 – 2014 роках.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.Важливо! 21 січня 2021 року Європейський суд з прав людини визнав , що під час протестів на Майдані українська влада своїми діями порушувала права людей. Це стосується жорстокого розгону протестувальників у Києві та інших українських містах.