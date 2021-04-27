Справу чоловіка, якого затримали за підозрою у знищенні машини журналістів-антикорупціонерів, судитимуть після майже року розслідування. За цей час правоохоронці так і не знайшли його спільників, а також не з'ясували особи замовників.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, 27 квітня прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо киянина, який нібито підпалив автівку "Схем" у Броварах. Чоловіку загрожує від 3 до 10 років ув'язнення. Якщо служителі Феміди визнають його винним у скоєнні злочину.

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Дії зловмисника правоохоронці кваліфікували як знищення майна групою осіб за попередньою змовою. Метою підпалу, як встановили слідчі, був вплив на журналістів для перешкоджання виконанню професійних обов’язків.

Замовники невідомі



Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення / Фото Офісу генерального прокурора

Провадження щодо єдиного затриманого через підпал машини журналістів, Кирила Баріхашвілі, виділили в окреме провадження.

Слідчі з'ясували, що вночі 17 серпня 2020 року у Броварах зловмисники кинули на передню частину автівки предмет, через який машина загорілася та була знищена.

Зловмисника, який нібито безпосередньо підпалив машину, знайшли та затримали. Однак інших зрушень по справі не відбулося. Замовники підпалу залишаються невідомими, а інші спільники підозрюваного переховуються від слідства.

Коли саме розпочнеться суд над чоловіком, наразі невідомо.



У затриманого знайшли докази причетності до підпалу машини журналістів / Фото Офісу генерального прокурора

За підозрою у причетності до підпалу авто "Схем" поліцейські розшукують Дмитра Ободовського та Юрія Проценка. Їм інкримінують організацію злочину.