За підпал авто Схем у Броварах судитимуть киянина: фото
Справу чоловіка, якого затримали за підозрою у знищенні машини журналістів-антикорупціонерів, судитимуть після майже року розслідування. За цей час правоохоронці так і не знайшли його спільників, а також не з'ясували особи замовників.
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Як зазначили в Офісі генерального прокурора, 27 квітня прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо киянина, який нібито підпалив автівку "Схем" у Броварах. Чоловіку загрожує від 3 до 10 років ув'язнення. Якщо служителі Феміди визнають його винним у скоєнні злочину.
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Замовники невідомі
Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення / Фото Офісу генерального прокурора
- Провадження щодо єдиного затриманого через підпал машини журналістів, Кирила Баріхашвілі, виділили в окреме провадження.
- Слідчі з'ясували, що вночі 17 серпня 2020 року у Броварах зловмисники кинули на передню частину автівки предмет, через який машина загорілася та була знищена.
- Зловмисника, який нібито безпосередньо підпалив машину, знайшли та затримали. Однак інших зрушень по справі не відбулося. Замовники підпалу залишаються невідомими, а інші спільники підозрюваного переховуються від слідства.
Коли саме розпочнеться суд над чоловіком, наразі невідомо.
У затриманого знайшли докази причетності до підпалу машини журналістів / Фото Офісу генерального прокурора
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