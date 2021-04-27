За підпал авто Схем у Броварах судитимуть киянина: фото

Джерело:Офіс Генерального прокурора
Справу чоловіка, якого затримали за підозрою у знищенні машини журналістів-антикорупціонерів, судитимуть після майже року розслідування. За цей час правоохоронці так і не знайшли його спільників, а також не з'ясували особи замовників.
Як зазначили в Офісі генерального прокурора, 27 квітня прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо киянина, який нібито підпалив автівку "Схем" у Броварах. Чоловіку загрожує від 3 до 10 років ув'язнення. Якщо служителі Феміди визнають його винним у скоєнні злочину.
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Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення / Фото Офісу генерального прокурора
Коли саме розпочнеться суд над чоловіком, наразі невідомо.
У затриманого знайшли докази причетності до підпалу машини журналістів / Фото Офісу генерального прокурора