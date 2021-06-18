Вчителька побила дитину з інвалідністю в Києві: за справу взялася поліція

За добу після того, як у мережі оприлюднили запис побиття вчителькою хлопчика з інклюзивного класу київської школи №58, на подію відреагували правоохоронці.
Ювенальні поліцейські поспілкувалися з учасниками записаного на відео інциденту, вчителями, а також батьками школярів. Кваліфікацію інциденту наразі не надали. Із нею правоохоронці хочуть розібратися після проведення перевірки.
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До проведення перевірки підключилися також і посадовці Департаменту освіти та науки Києва.
Побиття сталося пів року тому
- Як зазначили правоохоронці, інцидент із побиттям дитини-аутиста вчителькою міг статися у грудні 2020 року. Втім, з того часу до поліції ніхто не звертався.
- Скоріш за все, як каже нардеп Павло Сушко, батьки потерпілих дітей нічого не знали про поведінку вчительки.
- Представники КМДА обіцяють, що перевірка буде максимально ретельною, а крім правоохоронців у ній братимуть чуасть служби у справах дітей.
Шановні колеги, вкотре наголошуємо, заклад освіти - це простір безпеки для дітей та відповідальності дорослих! По закінченню перевірки, в межах чинного законодавства, буде прийнято відповідні управлінські рішення щодо учасників цього конфлікту,
– підкреслили посадовці.