Вчителька побила дитину з інвалідністю в Києві: за справу взялася поліція

За добу після того, як у мережі оприлюднили запис побиття вчителькою хлопчика з інклюзивного класу київської школи №58, на подію відреагували правоохоронці.

Ювенальні поліцейські поспілкувалися з учасниками записаного на відео інциденту, вчителями, а також батьками школярів. Кваліфікацію інциденту наразі не надали. Із нею правоохоронці хочуть розібратися після проведення перевірки.

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До проведення перевірки підключилися також і посадовці Департаменту освіти та науки Києва.

Побиття сталося пів року тому

Як зазначили правоохоронці, інцидент із побиттям дитини-аутиста вчителькою міг статися у грудні 2020 року. Втім, з того часу до поліції ніхто не звертався.

Скоріш за все, як каже нардеп Павло Сушко, батьки потерпілих дітей нічого не знали про поведінку вчительки.

Представники КМДА обіцяють, що перевірка буде максимально ретельною, а крім правоохоронців у ній братимуть чуасть служби у справах дітей.

Шановні колеги, вкотре наголошуємо, заклад освіти - це простір безпеки для дітей та відповідальності дорослих! По закінченню перевірки, в межах чинного законодавства, буде прийнято відповідні управлінські рішення щодо учасників цього конфлікту,

– підкреслили посадовці.