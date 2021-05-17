За словами нардепки від "Слуги народу" Ольги Василевської, під час конфлікту мало не вбили охоронця закладу. Він отримав поранення та забої.
До теми У Києві біля нічного клубу сталась масова бійка із стріляниною: фото
Поліцейські, що працювали на місці події, вилучили у причетних до бійки відвідувачів бойову зброю, боєприпаси та чималі суми грошей.
Заступник голови ДФС із підлеглими
Як написала політик, слідчі встановили всіх учасників конфлікту. Ними виявилися:
- заступник голови Державної фіскальної служби;
- керівник оперативного підрозділу ДФС, який раніше очолював Святошинський район поліції Києва;
- інші працівники та керівники центрального апарату, податкової міліції Києва, області.
Хто саме з податківців влаштував стрілянину, нардеп не повідомила. Також незрозумілою залишається доля затриманих. Чи відпустили їх поліцейські після роботи на місці інциденту, невідомо.
У ДФС все спростовують
Представники фіскальної служби вже встигли відреагувати на інформацію про ймовірну причетність своїх співробітників до злочину. У пресслужбі спростовують, що до інциденту були причетні керівники ДФС.