Масову бійку зі стріляниною у нічному клубі "Культ" влаштували співробітники ДФС, – нардеп

До досить жорсткої бійки із застосуванням вогнепальної зброї, яка сталася 15 травня у нічному клубі "Культ" та біля нього, причетні посадовці Державної фіскальної служби.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ольги Василевської, під час конфлікту мало не вбили охоронця закладу. Він отримав поранення та забої.

До теми У Києві біля нічного клубу сталась масова бійка із стріляниною: фото

Поліцейські, що працювали на місці події, вилучили у причетних до бійки відвідувачів бойову зброю, боєприпаси та чималі суми грошей.

Заступник голови ДФС із підлеглими

Як написала політик, слідчі встановили всіх учасників конфлікту. Ними виявилися:

заступник голови Державної фіскальної служби;

керівник оперативного підрозділу ДФС, який раніше очолював Святошинський район поліції Києва;

інші працівники та керівники центрального апарату, податкової міліції Києва, області.

Хто саме з податківців влаштував стрілянину, нардеп не повідомила. Також незрозумілою залишається доля затриманих. Чи відпустили їх поліцейські після роботи на місці інциденту, невідомо.

У ДФС все спростовують

Представники фіскальної служби вже встигли відреагувати на інформацію про ймовірну причетність своїх співробітників до злочину. У пресслужбі спростовують, що до інциденту були причетні керівники ДФС.