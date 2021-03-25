У Києві судитимуть начальницю управління прокуратури, яка збила дитину на переході: відео
Керівницю відділу прокуратури Києва судитимуть за збиття дитини / ДБР
Працівники Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний щодо керівниці одного з управлінь прокуратури Києва. Обвинувачі проситимуть суд визнати жінку винною в порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до збиття 11-річної дівчинки.
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Сама аварія за участю елітної автівки, що належить працівниці прокуратури, сталася 13 жовтня в центрі Борисполя. Жінка на чималій швидкості знесла 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.
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Тепер прокурорку можуть оштрафувати на суму від 3400 до 8500 гривень, а також позбавити прав на 3 роки. Якщо суд, звісно, визнає її винною у скоєнні наїзду на дитину.
Не зупинялася взагалі
- Як встановили слідчі, власниця елітного позашляховика Mercedes не скидала швидкість біля пішохідного переходу, хоча автівки у сусідніх смугах зупинялися.
- В результаті автівка працівниці прокуратури на чималій швидкості знесла дитину, яку від удару відкинуло майже на 15 метрів.
- Сама ж машина зупинилася також на досить великій відстані від переходу.
- Потерпілу госпіталізували до лікарні з переломом ключиці та травмою голови.
Досудовим розслідуванням провадження займалися детективи Державного бюро розслідувань.
Дивіться відео збиття працівницею прокуратури дитини в Борисполі:
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