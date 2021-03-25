У Києві судитимуть начальницю управління прокуратури, яка збила дитину на переході: відео

Джерело:Офіс Генерального прокурора
Працівники Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний щодо керівниці одного з управлінь прокуратури Києва. Обвинувачі проситимуть суд визнати жінку винною в порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до збиття 11-річної дівчинки.
Сама аварія за участю елітної автівки, що належить працівниці прокуратури, сталася 13 жовтня в центрі Борисполя. Жінка на чималій швидкості знесла 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.
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Досудовим розслідуванням провадження займалися детективи Державного бюро розслідувань.
Дивіться відео збиття працівницею прокуратури дитини в Борисполі: