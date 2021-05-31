День захисту дітей у Києві: куди піти із вашим чадом

У перший день літа, 1 червня, у всьому світі відзначають День захисту дітей. У Києві немає офіційної програми заходів, але сайт 24 каналу підібрав цікаві події та місця, куди можна піти.

Це свято в Україні відзначають з 1999 року. Організовують ярмарки, фестивалі, виставки та різні розважальні заходи.

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День дітей у Києві: куди піти – Ігроленд

Це чудова можливість провести час, якщо раптом у Києві знову піде дощ. В Ігроленді буде KidsBoomParty.

Організатори підготували розважальну програму CosmosBoomParty разом з Амонг Ас (персонаж гри Among Us). А також буде TikTok вечірка.

Місце: ТРЦ Sky Mall, третій поверх.

Час: 15:00.

Ціна: Безкоштовно, але треба зареєструватися.

Robopark

Також можна відвідати інтерактивну виставку про роботів. Буде цікаво не лише найменшим, а й дорослим.

У парку чекають 52 роботи з усього світу, 7 зон віртуальної та доповненої реальності, розробки роботехніки, майстер-класи..

Місце: ТЦ Gorodok Gallery, проспект Степана Бандери, 23.

Час 10:00 до 21:00.

Ціна: з 4 до 14 років – 160 гривень, з 14 років – 260 гривень.

Зустріч з прикордонниками

Для тих, хто мріє стати військовим. Це чудовий шанс познайомитись зі справжньою технікою та спецзасобами, які допомагають охороняти кордон. Або дізнатися як виявити порушника чи підроблений документ.

Дітлахи матимуть нагоду взяти участь в різноманітних іграх, майстер-класах, конкурсах.

Свій професіоналізм покажуть і майстри з пошуку – службові собаки.

Місце: Софійська площа

Час: 10:00

Ціна: безкоштовно

Детлі на сайті ДПСУ.

Парк динозаврів

Всі дітлахи полюбляють динозаврів. Якщо ви ще не були у київському парку, то День захисту дітей – чудовий привід для цього.

Там чекають не просто фігури древніх істот, вони роботизовані. Також у парку є дитячі атракціони.

Місце: Гідропарк.

Час: з 10.00

Вартість: від 3 до 12 років — 100 гривень, з 12 років — 150 гривень.

Київський зоопарк

Після рободинозаврів, можна подивитись й на справжніх живих тварин. Київський зоопарк запрошує побачити вовків, ведмедів, бегемотів, левів, зебр, великих папуг та багатьох інших тварин.

Місце: проспект Перемоги, 32

Час: з 9:00 до 18:00

Ціна: 120 гривень, до 5 років – безкоштовно.

Історія Дня захисту дітей

Перша міжнародна конференція з проблем дітей відбулася в Женеві 1 червня 1925 року. Тоді вперше заявили про права дітей – заборону дитячої праці, рабства та проституції неповнолітніх.

У 1950 році ООН оголосила 1 червня днем захисту прав, життя і здоров’я дітей.