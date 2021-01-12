У Києві протягом 11 січня коронавірус підтвердили у 898 людей. Це вдвічі більше, ніж попереднього дня. Водночас у Держспоживслужбі вважають, що зростання захворюваності йде згідно з прогнозами.

COVID-19 у Києві: як Рубан пояснив зростання захворюваності

Наразі у столиці не фіксують різкого зростання випадків COVID-19. Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

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За його словами, збільшення кількості нових підтверджених заражень коронавірусом відповідає прогнозам.

Це зростання після періоду канікул і свят. Повністю прогнозоване зростання. Ми спостерігаємо не стрімке, а повільне зростання захворюваності,

– пояснив Рубан.

А також додав, що збільшення хворих, відповідно до прогнозів, фіксуватимуть зі середи (13 січня) з деяким зниженням у суботу – неділю (16 – 17 січня).

Рубан підсумував, що введений локдаун дозволить стримувати поширення вірусу в організованих колективах.

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