Захворюваність на COVID-19 у Києві росте: Рубан каже, що все згідно з прогнозом
У Києві протягом 11 січня коронавірус підтвердили у 898 людей. Це вдвічі більше, ніж попереднього дня. Водночас у Держспоживслужбі вважають, що зростання захворюваності йде згідно з прогнозами.
COVID-19 у Києві: як Рубан пояснив зростання захворюваності
Наразі у столиці не фіксують різкого зростання випадків COVID-19. Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
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За його словами, збільшення кількості нових підтверджених заражень коронавірусом відповідає прогнозам.
Це зростання після періоду канікул і свят. Повністю прогнозоване зростання. Ми спостерігаємо не стрімке, а повільне зростання захворюваності,
– пояснив Рубан.
А також додав, що збільшення хворих, відповідно до прогнозів, фіксуватимуть зі середи (13 січня) з деяким зниженням у суботу – неділю (16 – 17 січня).
Рубан підсумував, що введений локдаун дозволить стримувати поширення вірусу в організованих колективах.
Коронавірус у Києві: основне
- Протягом 11 січня у столиці недугу підтвердили у 898 людей. Натомість 10 січня – у 371 жителя столиці. Тобто відбулося зростання у понад 2 рази.
- За минулу добу госпіталізували 62 пацієнтів. Інші залишились лікуватися вдома на самоізоляції.
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