Чи закінчиться локдаун у Києві 30 квітня: прогноз заступника Кличка

У Києві через спалах захворюваності на COVID-19 продовжили посилені карантинні обмеження до 30 квітня. Однією з причин такого рішення є те, що ліжка з киснем у столиці заповнені на понад 80%.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що загалом госпіталізація хворих у Києві дещо зменшилась. Однак продовження локдауну в місті спричинило недотримання норм карантину та важкий перебіг хвороби у багатьох пацієнтів.

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Чи продовжать локдаун після 30 квітня

За словами Поворозника, місцева влада вже обговорювала питання про ймовірність продовження посилених карантинних обмежень після 30 квітня. Як він зазначив, усе залежатиме від епідеміологічної ситуації у місті.

Я не виключаю продовження карантину і не виключаю зняття обмежень 30 квітня,

– наголосив заступник голови КМДА.

Як він розповів, якщо у Києві будуть переповнені лікарні, а медична система буде неспроможною впоратись з викликами епідеміологічної ситуації, то влада може розглядати рішення про повну зупинку транспорту.

Святкування Великодня під час локдауну

Поворозник заявив, що влада прагне унеможливити велике скупчення людей під час святкування Великодня. Він зазначив, що Київ спершу має перейти в помаранчеву зону й після того у місті встановлюватимуть правила святкування в умовах карантину.

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За словами Поворозника, у місті орієнтуватимуться на торішній досвід святкування Великодня. Він зазначив, що тоді вдалося організувати безпечну роботу храмів.

"Такі правила ми точно будемо розробляти. Усе буде залежати від того, у якому режимі ми будемо перебувати 2 травня", – заявив він.

Поворозник також додав, що влада намагається забезпечити людям найбільш комфортні умови під час пандемії COVID-19, аби повністю не зупиняти роботу міста, але гарантувати громадянам безпеку.

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