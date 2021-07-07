Правоохоронці ж намагалися затримати порушника спокою. Однак він пручався та хамив патрульним. Чим закінчився інцидент, невідомо.

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Відеозапис конфлікту чоловіка, в якому впізнали одного з керівників СБУ, із поліцейськими з'явився у мережі.

Казав, що не мають права затримувати

  • За непідтвердженою інформацією, чоловік влаштував дебош у поїзді та навіть розбив вікно. Провідниця звернулася до поліцейських, які зняли зловмисника з поїзда та повідомили йому про затримання.
  • Втім, чоловік почав вимагати від поліцейських документи та казав, що вони не мають права його затримати.
  • Згодом нібито Провоторов почав йти від правоохоронців, однак один з них його зупинив. Словесний конфлікт продовжився.

У пресцентрі СБУ пообіцяли трохи пізніше надати коментар 24 каналу з приводу ймовірної участі Провоторова в інциденті.

Дивіться відео суперечки нібито керівника Департаменту господарського забезпечення СБУ із патрульними у Києві: