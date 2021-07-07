Правоохоронці ж намагалися затримати порушника спокою. Однак він пручався та хамив патрульним. Чим закінчився інцидент, невідомо.

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Відеозапис конфлікту чоловіка, в якому впізнали одного з керівників СБУ, із поліцейськими з'явився у мережі.

Казав, що не мають права затримувати

За непідтвердженою інформацією, чоловік влаштував дебош у поїзді та навіть розбив вікно. Провідниця звернулася до поліцейських, які зняли зловмисника з поїзда та повідомили йому про затримання.

Втім, чоловік почав вимагати від поліцейських документи та казав, що вони не мають права його затримати.

Згодом нібито Провоторов почав йти від правоохоронців, однак один з них його зупинив. Словесний конфлікт продовжився.

У пресцентрі СБУ пообіцяли трохи пізніше надати коментар 24 каналу з приводу ймовірної участі Провоторова в інциденті.

Дивіться відео суперечки нібито керівника Департаменту господарського забезпечення СБУ із патрульними у Києві:

Начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ Олександр Провоторов став завдяки указу президента Зеленського. Відповідний документ голова держави підписав 21 жовтня 2020 року.