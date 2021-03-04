Поліцейські намагаються з'ясувати, внаслідок чого у Києві 4 березня скалічився пішохід. Інцидент стався на Центральному залізничному вокзалі.

Правоохоронці нададуть кваліфікацію кривавому інциденту на залізниці після того, як закінчать першочергові слідчі дії.

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Поліцейським треба встановити, чи стався нещасний випадок, або ж потерпілий намагався скоїти самогубство.

Що відомо про падіння чоловіка на залізничні колії перед потягом у Києві

Інцидент стався близько 16:00 на залізничному переїзді, який належить до Центрального вокзалу.

За попередніми даними, чоловік намагався перейти колії у не встановленому для цього місці, але впав під потяг.

Медики швидкої терміново прибули на місце події та госпіталізували постраждалого, якому відрізало ноги.

Лікарі оцінюють стан чоловіка як важкий.

Щодня у Києві десятки відвідувачів залізничного вокзалу перебігають через колії, аби не обходити їх через спеціально побудовані переходи. Втім, частіше аварії на залізниці трапляються через спроби самогубства або прогулянки людей поруч із залізницею із навушниками.