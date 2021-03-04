На залізничному вокзалі у Києві потяг відрізав ноги пішоходу
На Центральному залізничному вокзалі у Києві потяг відрізав чоловіку ноги / wikimedia.org
Поліцейські намагаються з'ясувати, внаслідок чого у Києві 4 березня скалічився пішохід. Інцидент стався на Центральному залізничному вокзалі.
Джерело:поліція Києва
Правоохоронці нададуть кваліфікацію кривавому інциденту на залізниці після того, як закінчать першочергові слідчі дії.
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Поліцейським треба встановити, чи стався нещасний випадок, або ж потерпілий намагався скоїти самогубство.
Що відомо про падіння чоловіка на залізничні колії перед потягом у Києві
- Інцидент стався близько 16:00 на залізничному переїзді, який належить до Центрального вокзалу.
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За попередніми даними, чоловік намагався перейти колії у не встановленому для цього місці, але впав під потяг.
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Медики швидкої терміново прибули на місце події та госпіталізували постраждалого, якому відрізало ноги.
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Лікарі оцінюють стан чоловіка як важкий.
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