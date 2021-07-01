Рішення про відтермінування ухвалили 25 червня. Однак зазначили, що вже адаптували до системи е-квитка 100% громадського транспорту столиці.

До теми Уряд офіційно схвалив е-квитки на проїзд у громадському транспорті

До чого тут Мінісоцполітики

Перенести повноцінний запуск е-квитка вирішили через неспроможність міністерства заплатити за пільговиків. Тобто немає коштів, щоб забезпечити компенсацію пільгового проїзду відповідним категоріям пасажирів.

Слід зазначити, що мовиться лише про громадян, які не зареєстровані в Києві. Щоб розв'язати цю проблему знадобиться ще півтора року.

Зауважимо, що пільговики-кияни можуть користуватися пільгами в міському транспорті в повному обсязі.

Зверніть увагу! 4 січня повідомили, що в КМДА відклали запуск е-квитка на пів року. Однак казали, що все ж планують впровадити у 2021 році – 1 липня. Тоді відтермінування також було пов'язане з питанням пільг для проїзду мешканцям інших міст.