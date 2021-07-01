Запуск е-квитка в Києві відклали на 2023 рік: як пояснили в КМДА

Автоматизовану систему обліку пасажирів у Києві повністю запустять тільки у 2023 році. У КМДА пояснили, що у всьому винне Міністерство соціальної політики. Мовляв, не вистачає коштів на проїзд пільговиків.

Рішення про відтермінування ухвалили 25 червня. Однак зазначили, що вже адаптували до системи е-квитка 100% громадського транспорту столиці.

До теми Уряд офіційно схвалив е-квитки на проїзд у громадському транспорті

До чого тут Мінісоцполітики

Перенести повноцінний запуск е-квитка вирішили через неспроможність міністерства заплатити за пільговиків. Тобто немає коштів, щоб забезпечити компенсацію пільгового проїзду відповідним категоріям пасажирів.

Слід зазначити, що мовиться лише про громадян, які не зареєстровані в Києві. Щоб розв'язати цю проблему знадобиться ще півтора року.

Зауважимо, що пільговики-кияни можуть користуватися пільгами в міському транспорті в повному обсязі.