У перший робочий день тижня 26 квітня Київ паралізувало заторами
Затори у Києві 26 квітня / 24 канал
У Києві зранку у понеділок 26 квітня спостерігаються великі затори на дорогах. Рух обмежений у традиційних місцях.
Джерело:24 канал
Онлайн-карта столиці уся позначена червоним. Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у години пік.
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Де у Києві важко проїхати зранку 26 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 26 квітня затори / Скриншот Google Maps
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