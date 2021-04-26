У перший робочий день тижня 26 квітня Київ паралізувало заторами

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Джерело:

24 канал

У Києві зранку у понеділок 26 квітня спостерігаються великі затори на дорогах. Рух обмежений у традиційних місцях.

Онлайн-карта столиці уся позначена червоним. Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у години пік.

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Де у Києві важко проїхати зранку 26 квітня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 26 квітня затори / Скриншот Google Maps

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