Затори у Києві 5 травня: як краще об'їхати – онлайн-карта

Перший робочий день травня у Києві розпочався з шалених заторів. Утворилися вони в тому числі й через збільшеня трафіку, оскільки у столиці повноцінно запрацював громадський транспорт.

Рух обмежений з Лівого берега, а також у центрі. Зранку онлайн-карта столиці уся червона.

Це важливо На Троєщині на місяць обмежать рух однією з ключових ділянок дороги: схема

Де у Києві важко проїхати зранку 5 травня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 5 травня затори / Скриншот Google Maps

Рух на Бандери обмежать до кінця травня

З 5 до 31 травня на проспекті Степана Бандери частково обмежать рух транспорту – там триває капремонт. Про це повідомляє Київавтодор.

Розпочинають новий етап оновлення магістралі. Працюватимуть на ділянці від станції "Зеніт» до проспекту Оболонського.

Роботи на цій частині триватимуть до кінця травня. Під час робіт рух буде обмежено частково. Проїзд транспорту буде організовано по 2 смуги в кожному напрямку.