Зранку рух на Лівому березі обмежений, втім на проспекті Соборності та Дарницькому мосту наразі немає заторів. У центрі столиці вони спостерігаються у традиційних місцях.

До уваги водіїв У центрі Києва 5 – 6 травня можливе обмеження руху: прилітає держсекретар США

Де у Києві важко проїхати зранку 6 травня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 6 травня затори / Скриншот Google Maps

В столиці з'являться нові світлофори

У Києві загалом планується побудувати близько 300 світлофорних об’єктів. Про це розповів директор комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" Віктор Черній, інформує пресслужба КМДА.