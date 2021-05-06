Затори у Києві 6 травня: куди краще не їхати – онлайн-карта

Другий робочий день тижня, 6 травня, у Києві розпочався з посиленого трафіку на дорогах. Через це у місті утворилися серйозні затори. Як їх об'їхати, та які ділянки доріг краще оминати, розповідає 24 канал.

Зранку рух на Лівому березі обмежений, втім на проспекті Соборності та Дарницькому мосту наразі немає заторів. У центрі столиці вони спостерігаються у традиційних місцях.

До уваги водіїв У центрі Києва 5 – 6 травня можливе обмеження руху: прилітає держсекретар США

Де у Києві важко проїхати зранку 6 травня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 6 травня затори / Скриншот Google Maps

В столиці з'являться нові світлофори

У Києві загалом планується побудувати близько 300 світлофорних об’єктів. Про це розповів директор комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" Віктор Черній, інформує пресслужба КМДА.