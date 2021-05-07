Зранку рух на Лівому березі вільний. А у центрі столиці спостерігаються затори у традиційних місцях.
Важливо для водіїв Для запобігання заторам: у Києві на вулиці Костьольній встановили нові обмежувачі
Де у Києві важко проїхати зранку 7 травня:
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 7 травня затори / Скриншот Google Maps
На територіях київських лікарень змінять організацію дорожнього руху для оперативного прибуття швидких.
В 4 медичних закладах Києва вже встановлено делініатори у місцях заїзду швидких, і планується зробити це ще у дев’яти лікарнях міста.