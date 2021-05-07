Зранку рух на Лівому березі вільний. А у центрі столиці спостерігаються затори у традиційних місцях.

Важливо для водіїв Для запобігання заторам: у Києві на вулиці Костьольній встановили нові обмежувачі

Де у Києві важко проїхати зранку 7 травня:

  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Затори 7 травня

Де у Києві 7 травня затори / Скриншот Google Maps

На територіях київських лікарень змінять організацію дорожнього руху для оперативного прибуття швидких.

В 4 медичних закладах Києва вже встановлено делініатори у місцях заїзду швидких, і планується зробити це ще у дев’яти лікарнях міста.