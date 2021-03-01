Київ зранку стоїть у заторах: традиційний початок робочого тижня
Затори 1 березня / 24 канал
У Києві 1 березня на дорогах спостерігаються затори. Якими шляхами краще не їхати у години пік, розповідає сайт 24 каналу.
Дані Google maps свідчать, що зранку рух обмежений на всіх напрямках з Лівого берега, а також у центрі столиці.
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Де у Києві важко проїхати зранку 1 березня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Дарницьке шосе
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Вулиця Семена Скляренка
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 1 березня затори / Скриншот Google Maps
Погодні умови
У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці – дрібний сніг. У другій половині дня опадів не очікується. Температура не опуститься нижче 0 градусів.
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