Київ зранку стоїть у заторах: традиційний початок робочого тижня – 1 березня

У Києві 1 березня на дорогах спостерігаються затори. Якими шляхами краще не їхати у години пік, розповідає сайт 24 каналу.
Дані Google maps свідчать, що зранку рух обмежений на всіх напрямках з Лівого берега, а також у центрі столиці.
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Де у Києві важко проїхати зранку 1 березня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 1 березня затори / Скриншот Google Maps
У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці – дрібний сніг. У другій половині дня опадів не очікується. Температура не опуститься нижче 0 градусів.