Київ зранку стоїть у заторах: традиційний початок робочого тижня – 1 березня

У Києві 1 березня на дорогах спостерігаються затори. Якими шляхами краще не їхати у години пік, розповідає сайт 24 каналу.

Дані Google maps свідчать, що зранку рух обмежений на всіх напрямках з Лівого берега, а також у центрі столиці.

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Де у Києві важко проїхати зранку 1 березня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Дарницьке шосе

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Вулиця Семена Скляренка

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 1 березня затори / Скриншот Google Maps

Погодні умови

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці – дрібний сніг. У другій половині дня опадів не очікується. Температура не опуститься нижче 0 градусів.