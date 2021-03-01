Київ зранку стоїть у заторах: традиційний початок робочого тижня – 1 березня

1 березня 2021 , 08:32
Читать новость на русском

У Києві 1 березня на дорогах спостерігаються затори. Якими шляхами краще не їхати у години пік, розповідає сайт 24 каналу.

Дані Google maps свідчать, що зранку рух обмежений на всіх напрямках з Лівого берега, а також у центрі столиці.

Читайте також У Києві жінка провалилась під кригу, рятуючи собаку: відео рятувальної операції

Де у Києві важко проїхати зранку 1 березня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Дарницьке шосе
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Вулиця Семена Скляренка
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 1 березня затори / Скриншот Google Maps

Погодні умови

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці – дрібний сніг. У другій половині дня опадів не очікується. Температура не опуститься нижче 0 градусів.