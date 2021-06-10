Зранку у Києві затори спостерігаються у центрі столиці. Також рух обмежений й на Лівому березі.

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Де у Києві важко проїхати зранку 10 червня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 10 червня затори / Скриншот Google Maps

У столиці продовжується масштабне оновлення мостів

У столиці тривають роботи з ремонту мостів і шляхопроводів. Штучні споруди, які капітально не ремонтували 40 і більше років, комплексно відновлюють. Про це інформує КМДА.

Які мости на ремонті: