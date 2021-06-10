Зранку у Києві затори спостерігаються у центрі столиці. Також рух обмежений й на Лівому березі.
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Де у Києві важко проїхати зранку 10 червня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 10 червня затори / Скриншот Google Maps
У столиці продовжується масштабне оновлення мостів
У столиці тривають роботи з ремонту мостів і шляхопроводів. Штучні споруди, які капітально не ремонтували 40 і більше років, комплексно відновлюють. Про це інформує КМДА.
Які мости на ремонті:
- Індустріальний
- Новокостянтинівський,
- на вулицях Льва Толстого та Сержа Лифаря (над трамвайними коліями),
- на перетині Кільцевої дороги й проспекту Леся Курбаса,
- на перетині вулиці Бальзака та проспекту Романа Шухевича,
- міст через річку Либідь на Видубичах,
- пішохідні – на Столичному шосе,
- на перетині проспекту Валерія Лобановського і вулиці Брожка.