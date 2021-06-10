Затори у Києві 10 червня: куди краще не їхати

10 червня 2021 , 08:34
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Джерело:

24 канал

Ранок чергового буднього дня 10 червня на дорогах Києва розпочався з традиційних заторів. Як їх оминути, та куди краще не їхати, аби якнайшвидше дістатися роботи, розповідає 24 канал.

Зранку у Києві затори спостерігаються у центрі столиці. Також рух обмежений й на Лівому березі.

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Де у Києві важко проїхати зранку 10 червня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Де у Києві 10 червня затори / Скриншот Google Maps

У столиці продовжується масштабне оновлення мостів

У столиці тривають роботи з ремонту мостів і шляхопроводів. Штучні споруди, які капітально не ремонтували 40 і більше років, комплексно відновлюють. Про це інформує КМДА.

Які мости на ремонті:

  • Індустріальний
  • Новокостянтинівський,
  • на вулицях Льва Толстого та Сержа Лифаря (над трамвайними коліями),
  • на перетині Кільцевої дороги й проспекту Леся Курбаса,
  • на перетині вулиці Бальзака та проспекту Романа Шухевича,
  • міст через річку Либідь на Видубичах,
  • пішохідні – на Столичному шосе,
  • на перетині проспекту Валерія Лобановського і вулиці Брожка.
Автор: Ярослав Голобородько