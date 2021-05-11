Дуже складною є ситуація на заїздах до міста на Правому березі. На Лівому проїзд ускладнено в районі мостів. Шалені затори спостерігаються також на всіх дорогах до центру столиці.

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Рух у місті вкрай ускладнився через аварії, які трапилися на головних транспортних артеріях. Також ситуацію погіршує посилений трафік, притаманний для години пік.

Де у Києві важко проїхати зранку 11 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Затори у Києві 11 травня / Скриншот Google maps