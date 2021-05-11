Затори у Києві 11 травня: як краще об'їхати – онлайн-карта

11 травня 2021 , 05:29
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Джерело:

24 канал

У перший робочий день тижня зранку на дорогах утворилися неабиякі затори. Тисячам автовласників та пасажирів наземного транспорту доводиться довго діставатися офісів.

Дуже складною є ситуація на заїздах до міста на Правому березі. На Лівому проїзд ускладнено в районі мостів. Шалені затори спостерігаються також на всіх дорогах до центру столиці.

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Рух у місті вкрай ускладнився через аварії, які трапилися на головних транспортних артеріях. Також ситуацію погіршує посилений трафік, притаманний для години пік.

Де у Києві важко проїхати зранку 11 квітня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:


Затори у Києві 11 травня / Скриншот Google maps

Автор: Олексій Чибісов