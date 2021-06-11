Затори у Києві 11 червня: як об'їхати та як швидше дістатися центру – онлайн-карта

Ранок останнього робочого дня тижня, 11 червня, розпочався для сотень тисяч киян з довгого перебування у заторах. Рух майже всіма дорогами столиці серйозно ускладнений.

Зранку у Києві затори спостерігаються у центрі столиці. Також рух обмежений й на Лівому березі.

Актуально У Києві біля Ocean Plaza відновили асфальт й поміняли труби

Де у Києві важко проїхати зранку 11 червня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 11 червня затори / Скриншот Google Maps

На вулиці Турівській частково обмежено рух транспорту до 23 липня

Там розпочався середній ремонт. Зокрема, дорожники оновлюють покриття на ділянці між вулицями Оболонською та Набережно-Рибальською.