Затори у Києві 12 травня: як їх оминути

12 травня 2021 , 05:24

Джерело:

24 канал

У Києві 12 травня спостерігаються затори на дорогах. Онлайн-карта майже уся позначена червоним.

Єдиний напрямок на в'їзді у місто, де спостерігаються не дуже серйозні корки, – Бориспільський. Однак ті, хто проїжджає проспект Бажана, впираються у шалений затор на Південному мості. Дуже серйозно ускладнений рух на Правому березі, де важко проїхати до центру.

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Крім посиленого в години пік трафіка ситуацію погіршують численні ДТП, які трапилися на різних транспортних артеріях Києва. 

Де у Києві важко проїхати зранку 12 квітня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:


Затори у Києві 15 травня / Скриншот Google maps

Автор: Олексій Чибісов