Зранку в перший робочий день тижня в Києві утворилися жахливі затори. Пов'язані вони з великою кількістю автівок на дорогах, аваріями та відсутністю вільного доступу людей до громадського транспорту.

Як краще дістатися центру, та які вулиці вартує оминати в години пік, розповідає сайт 24 каналу. Рівень заторів у місті, судячи з онлайн-карт, сягнув максимальних відміток.

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Утворилися корки у звичних для всіх місцях. На Лівому березі важко доїхати до мостів, а на Правому – в бік центру. Також вкрай ускладнено рух на в'їздах до столиці.

Де у Києві важко проїхати зранку 12 квітня:

Проспект Соборності.

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 12 квітня затори / Скриншот Google Maps