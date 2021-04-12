Затори у Києві 12 квітня: куди краще не їхати – онлайн-карта

Джерело:24 канал
Зранку в перший робочий день тижня в Києві утворилися жахливі затори. Пов'язані вони з великою кількістю автівок на дорогах, аваріями та відсутністю вільного доступу людей до громадського транспорту.
Як краще дістатися центру, та які вулиці вартує оминати в години пік, розповідає сайт 24 каналу. Рівень заторів у місті, судячи з онлайн-карт, сягнув максимальних відміток.
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Де у Києві важко проїхати зранку 12 квітня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 12 квітня затори / Скриншот Google Maps