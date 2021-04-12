Затори у Києві 12 квітня: куди краще не їхати – онлайн-карта

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Джерело:

24 канал

Зранку в перший робочий день тижня в Києві утворилися жахливі затори. Пов'язані вони з великою кількістю автівок на дорогах, аваріями та відсутністю вільного доступу людей до громадського транспорту.

Як краще дістатися центру, та які вулиці вартує оминати в години пік, розповідає сайт 24 каналу. Рівень заторів у місті, судячи з онлайн-карт, сягнув максимальних відміток.

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Утворилися корки у звичних для всіх місцях. На Лівому березі важко доїхати до мостів, а на Правому – в бік центру. Також вкрай ускладнено рух на в'їздах до столиці.

Де у Києві важко проїхати зранку 12 квітня:

  • Проспект Соборності.
  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Де у Києві 12 квітня затори / Скриншот Google Maps