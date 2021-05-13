Затори у Києві 13 травня: як об'їхати – онлайн-карта

У Києві 13 травня спостерігаються затори. Якими шляхами краще не їхати, розповідає сайт 24 каналу.

Затори у Києві традиційно утворилися на звичних для всіх місцях. Особливо сповільнений рух спостерігається на в'їздах до міста. На Лівому березі важко дістатися мостів.

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На Правому березі через збільшений трафік корки з'явилися на всіх дорогах в напрямку центру.

Де у Києві важко проїхати зранку 13 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Затори у Києві 13 травня / Скриншот Google maps