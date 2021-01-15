У Києві зранку 15 січня на дорогах утворилися затори: хоча й сніг прибирали всю ніч
У Києві 15 січня спостерігаються багато заторів. Погодні умови та традиційні причини паралізували вулиці й мости міста. Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у години пік.
Дані Google maps свідчать, що зранку рух обмежений на Лівому березі на всіх напрямках. На Набережній наразі рух вільний, але тягнучки є на інших вулицях Правого берега.
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Де у Києві важко проїхати зранку 15 січня:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста включно),
- Дарницьке шосе та Дарницький міст,
- Проспект Соборності,
- Броварський проспект (метро "Лівобережна"),
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська"),
- Проспект Романа Шухевича,
- Володимирський узвіз,
- Проспект перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейська"),
- Проспект Любомира Гузара,
- Проспект Лобановського,
- Вулиця Олени Теліги,
- Вулиця Соборна.
Де у Києві 15 січня затори / Скриншот Google Maps
В КМДА хваляться, що упродовж ночі дорожники прибирали місто від негоди: працювали 413 одиниць техніки. На світанку знов почались інтенсивні опади у вигляді снігу, тому комунальники проводили повторне прибирання проїжджої частини.
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