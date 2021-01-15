У Києві 15 січня спостерігаються багато заторів. Погодні умови та традиційні причини паралізували вулиці й мости міста. Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у години пік.

Дані Google maps свідчать, що зранку рух обмежений на Лівому березі на всіх напрямках. На Набережній наразі рух вільний, але тягнучки є на інших вулицях Правого берега.

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Де у Києві важко проїхати зранку 15 січня:

Проспект Миколи Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста включно),

Дарницьке шосе та Дарницький міст,

Проспект Соборності,

Броварський проспект (метро "Лівобережна"),

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська"),

Проспект Романа Шухевича,

Володимирський узвіз,

Проспект перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейська"),

Проспект Любомира Гузара,

Проспект Лобановського,

Вулиця Олени Теліги,

Вулиця Соборна.

Де у Києві 15 січня затори / Скриншот Google Maps

В КМДА хваляться, що упродовж ночі дорожники прибирали місто від негоди: працювали 413 одиниць техніки. На світанку знов почались інтенсивні опади у вигляді снігу, тому комунальники проводили повторне прибирання проїжджої частини.

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