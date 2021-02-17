Зранку 17 лютого Київ зупинився через затори: онлайн-карта
У Києві спостерігаються затори / glavred.info
Як і завжди, ранок у Києві розпочався для всіх автомобілістів з заторів на дорогах. На обох берегах столиці спостерігається значне обмеження руху.
Джерело:24 канал
Як і завжди, корки утворилися на в'їздах до Києва. Також на Лівому березі ускладнено рух на під'їздах до мостів, а на Правому – в напрямку центра.
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Ускладнений рух і через звичайну завантаженість доріг, і через складну ситуацію, яка викликана ожеледдю.
Де у Києві важко проїхати зранку 17 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);
- Вулиця Центральна;
- Дарницьке шосе й Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича;
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Гаванський міст;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Лобановського;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Степана Бандери;
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