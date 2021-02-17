Зранку 17 лютого Київ зупинився через затори: онлайн-карта

Як і завжди, ранок у Києві розпочався для всіх автомобілістів з заторів на дорогах. На обох берегах столиці спостерігається значне обмеження руху.

Як і завжди, корки утворилися на в'їздах до Києва. Також на Лівому березі ускладнено рух на під'їздах до мостів, а на Правому – в напрямку центра.

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Ускладнений рух і через звичайну завантаженість доріг, і через складну ситуацію, яка викликана ожеледдю.

Де у Києві важко проїхати зранку 17 лютого:

Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);

Вулиця Центральна;

Дарницьке шосе й Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");

Вулиця Набережно-Рибальська;

Гаванський міст;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Лобановського;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Степана Бандери;



Де у Києві 17 лютого затори / Скриншот Google Maps