Зранку 17 лютого Київ зупинився через затори: онлайн-карта

17 лютого 2021 , 08:27
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Джерело:

24 канал

Як і завжди, ранок у Києві розпочався для всіх автомобілістів з заторів на дорогах. На обох берегах столиці спостерігається значне обмеження руху.

Як і завжди, корки утворилися на в'їздах до Києва. Також на Лівому березі ускладнено рух на під'їздах до мостів, а на Правому – в напрямку центра.

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Ускладнений рух і через звичайну завантаженість доріг, і через складну ситуацію, яка викликана ожеледдю.

Де у Києві важко проїхати зранку 17 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);
  • Вулиця Центральна;
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст;
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Проспект Визволителів;
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича;
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Гаванський міст;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Лобановського;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Проспект Степана Бандери;


Де у Києві 17 лютого затори / Скриншот Google Maps