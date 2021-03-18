Київ зупинився у заторах зранку 18 березня: онлайн-карта

Як і завжди, ранок у Києві розпочався для автомобілістів з довготривалого перебування у заторах. Утворилися вони на звичних для всіх місцях.
На Лівому березі власникам автівок важко проїхати до мостів, а на Правому – дістатися центру. Також вкрай ускладнений рух на в'їздах до Києва.
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Затори утворилися через великий потік машин та ДТП.
Де у Києві важко проїхати зранку 18 березня:
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Бандери;
- Вулиця Семена Скляренка;
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Проспект Перемоги;
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 18 березня затори / Скриншот Google Maps