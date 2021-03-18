Київ зупинився у заторах зранку 18 березня: онлайн-карта

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Джерело:

24 канал

Як і завжди, ранок у Києві розпочався для автомобілістів з довготривалого перебування у заторах. Утворилися вони на звичних для всіх місцях.

На Лівому березі власникам автівок важко проїхати до мостів, а на Правому – дістатися центру. Також вкрай ускладнений рух на в'їздах до Києва.

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Затори утворилися через великий потік машин та ДТП.

Де у Києві важко проїхати зранку 18 березня:

  • Проспект Героїв Сталінграду;
  • Проспект Бандери;
  • Вулиця Семена Скляренка;
  • Проспект Визволителів;
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Проспект Перемоги;
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Де у Києві 18 березня затори / Скриншот Google Maps