У Києві зранку утворилися серйозні затори: де важко проїхати 18 січня
Де у Києві важко проїхати 18 січня / tsn.ua
Ранок 18 січня, першого робочого дня тижня, у Києві розпочався з традиційних заторів. Утворилися вони на звичних для всіх мешканців столиці місцях.
На Правому березі важко проїхати у бік центру, а на Лівому – дістатися мостів. Також ускладнено рух на в'їздах до Києва, свідчать дані Google maps.
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Додаткових складнощів для автовласників додають ще й складні погодні умови.
Де у Києві утворилися затори зранку 18 січня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
Де у Києві 18 січня затори / Скриншот Google Maps
Згідно з офіційними даними, комунальники продовжують обробляти дороги від криги та снігу. На вулицях столиці працюють десятки одиниць спецтехніки.
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