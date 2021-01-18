Ранок 18 січня, першого робочого дня тижня, у Києві розпочався з традиційних заторів. Утворилися вони на звичних для всіх мешканців столиці місцях.

На Правому березі важко проїхати у бік центру, а на Лівому – дістатися мостів. Також ускладнено рух на в'їздах до Києва, свідчать дані Google maps. Канадські машини плавлять сніг у Києві: Кличко показав нові технології – відео Додаткових складнощів для автовласників додають ще й складні погодні умови. Де у Києві утворилися затори зранку 18 січня: Пропустить через 12 Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Проспект Лобановського;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Жилянська;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандери. Де у Києві 18 січня затори / Скриншот Google Maps Згідно з офіційними даними, комунальники продовжують обробляти дороги від криги та снігу. На вулицях столиці працюють десятки одиниць спецтехніки.

Де у Києві працює комунальна спецтехніка 18 січня