Ранок 19 січня у Києві розпочався з традиційних заторів. Попри не зовсім сприятливі погодні умови, ситуація на дорогах не відрізняється від картини, яку бачать мешканці столиці кожного дня.

Як і завжди на Правому березі важко проїхати у бік центру, а на Лівому – до мостів. Ускладнений рух і на всіх в'їздах до Києва. Про це свідчать дані Google maps.

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Комунальники ж досі намагаються боротися з ожеледдю та наслідками снігопаду.

Де у Києві утворилися затори зранку 19 січня:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Проспект Лобановського;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Жилянська;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандери.

Де у Києві 19 січня затори / Скриншот Google Maps