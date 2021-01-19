У Києві утворилися затори: де важко проїхати зранку 19 січня
Де у Києві важко проїхати 19 січня / ukraina24
Ранок 19 січня у Києві розпочався з традиційних заторів. Попри не зовсім сприятливі погодні умови, ситуація на дорогах не відрізняється від картини, яку бачать мешканці столиці кожного дня.
Як і завжди на Правому березі важко проїхати у бік центру, а на Лівому – до мостів. Ускладнений рух і на всіх в'їздах до Києва. Про це свідчать дані Google maps.
Дивіться також Розпилив газ у обличчя: у Києві чоловік накинувся на таксиста – відео
Комунальники ж досі намагаються боротися з ожеледдю та наслідками снігопаду.
Де у Києві утворилися затори зранку 19 січня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
Де у Києві 19 січня затори / Скриншот Google Maps
Поділитися новиною