Ранок п'ятниці, 2 квітня, на дорогах Києва розпочався з традиційних шалених заторів, які утворилися на звичних для всіх автовласників місцях. Як краще об'їхати корки, розповідає сайт 24 каналу.

Це останній робочий день перед початком нових карантинних обмежень. Нагадаємо, що з понеділка й до 16 квітня у столиці заборонили їздити у громадському транспорті без спеціальних перепусток – людей й машин на дорогах буде менше.

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Де у Києві важко проїхати зранку 2 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 2 квітня затори / Скриншот Google Maps

В Україні змінились правила паркування

Тепер забороняється влаштовувати майданчики для паркування на тротуарах. Робити парковки на дорогах зможуть тільки “громади”.

Крім того, всі майданчики для паркування повинні бути обов’язково обладнані паркоматами, платіжними пристроями та інформацією про спосіб оплати.